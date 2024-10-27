إيران: نطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق البلاد

طلب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، من مجلس الأمن الدولي أن يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأحد.

وجاء في الرسالة التي قدمها إيرواني إلى رئيسة مجلس الأمن باسكال كريستيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يونج: "أبعث هذه الرسالة لإبلاغ سيادتكم عن عمل إرهابي شنيع آخر ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل الزمرة الإرهابية سيئة السمعة (جيش العدل)".

وأضاف: "نفذت زمرة (جيش العدل) الإرهابية، وهي زمرة إرهابية أجنبية مدعومة ومرتبطة بتنظيم داعش خراسان، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 ظهرا بالتوقيت المحلي، هجوما إرهابيا على سيارتي دورية تابعتين لقيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية في منطقة جوهركوه التابعة لمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق). أدى هذا الهجوم السافر، الذي تبنى (جيش العدل) مسئوليته عنه على الفور، إلى استشهاد 10 من قوى الامن الداخلي الإيرانية".

وتابع: "تدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذا العمل الإرهابي الشنيع، وتؤكد من جديد عزمها على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة وضمان محاسبتهم الكاملة. إن السجل طويل الأمد لـ(جيش العدل)... في استهداف المدنيين الإيرانيين الأبرياء وقوات إنفاذ القانون، يتطلب إدانة فورية وحاسمة من المجتمع الدولي".