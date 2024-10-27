رانيا فريد شوقي عن عرض مش روميو وجولييت: الجمهور يتشوق لهذه العروض المسرحية

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن هناك حالة حب تجمع بين فريق العمل في العرض المسرحي «مش روميو وجولييت».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «قبل العرض بـ3 ساعات بيكون فيه هزار وتفاهم بين فريق العمل والتعرف على المشاهد الجديدة بالعرض».

ووجهت الشكر لكل من حرص على حضور العرض المسرحي وأبدى تعليقات إيجابية بخصوصه، مشيرة إلى أن هناك من حضر العرض ست مرات في يوم واحد.

وتابعت: «نحرص على نجاح مش روميو وجولييت، والجمهور متعطش لمثل هذه العروض المسرحية المميزة، وميزة العرض أنه ليس له سن محدد ويستقطب ويستهدف كل الأعمار وليس له جمهور محدد».

ونوهت بأنه لا توجد دعاية في العرض المسرحي، مؤكدة أن الداعم الوحيد هو الجمهور.

و‎مسرحية «مش روميو وجوليت» من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، والبطولة للفنانين على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

و‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.