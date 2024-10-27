الصين تقدم شكوى دبلوماسية لدى أمريكا بعد مبيعات الأسلحة إلى تايوان

ذكرت الصين أنها قدمت شكوى دبلوماسية لدى الولايات المتحدة واحتفظت بالحق في الرد، بعد أحدث مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان، مما يصعد التوترات في نزاعهما بشأن الأرخبيل.

وقالت وزارة الخارجية في بكين في بيان لها في وقت متأخر أمس السبت، في أعقاب موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة لتايوان، بقيمة ملياري دولار "سترد الصين بصرامة وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لكي تحمي بصلابة السيادة الوطنية والأمن وسلامة الأراضي".

وأضاف البيان "تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف على الفور عن تسليح تايوان والتوقف فورا عن الأفعال الخطيرة، التي تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

جاء البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على استفسار من صحفي بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية في 26 أكتوبر أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 988ر1 مليار دولار أمريكي تشمل "أنظمة صواريخ سطح-جو أمريكية متقدمة" وأنظمة رادار، وفقا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا).

وأوضح المتحدث أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بيان 17 أغسطس 1982، لافتا إلى أن هذه المبيعات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبعث برسالة خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".