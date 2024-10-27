قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن إسرائيل توهمت بتحقيق إنجاز باستشهاد القائد يحيى السنوار، مدعية أنه كان العقبة أمام صفقة تبادل أسرى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، ليل السبت، أن أمريكا تسعى إلى صفقة تبادل في الوقت الحالي لخدمة الإدارة الحالية قبل الانتخابات، مشددا أن القضية الفلسطينية ليست قضية شخصية بفقدان قائد أو حزبية متعلقة بالمقاومة؛ بل هي موقف وطني فلسطيني.

وأوضح بأن الوفد الإسرائيلي الذي سيزور الدوحة اليوم الأحد وقبلها القاهرة؛ طرح صفقة صغيرة لا تتعدى 4 إلى 5 أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة قصيرة من10 أيام إلى أسبوعين، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الصفقة المطروحة صغيرة ولم تتضح معالمها بعد، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء الرأي فيها إلا عندما يتم تحديدها وصياغتها بشكل واضح.

وأشار إلى أن الصفقة المطروحة تخدم مصلحة الإدارة الأمريكية قبل الانتخابات، ومن جانب آخر تهدئ أهالي المعتقلين بفتح ملف التبادل، مشددا أن ملف المفاوضات والتبادل عملية تستدعي أن تدفع إسرائيل ثمن الأسرى في قطاع غزة؛ بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

وأشار إلى مماطلة حكومة الاحتلال في هذا الملف على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الجميع يعلم أن العقبة لم تكن شخصا أو حزبا؛ بل كان نتنياهو والأمريكيون يدعمون هذا الموقف الرافض، رغم تصريحاتهم المضللة.