فتحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، باب التقديم على 782 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروع "جنة" بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا في 3 مدن جديدة.

وأتاحت وزارة الإسكان التقديم إلكترونيًا عبر موقع «مسكن»، اعتبارًا من اليوم 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، ولمدة شهرين.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير ملخصًا لشروط الحجز وأسلوب السداد وأسعار الوحدات وفق كراسة الشروط.

• شروط التقديم:

حددت الوزارة عددًا من الشروط للتقدم على الوحدات، منها:

1- أن يكون صاحب الطلب مصري الجنسية

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا

3- عدم تقدم الأسرة على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان

4- يحق التقدم للحجز ذوي الهمم أو ذويهم بولاية

• أماكن وأسعار الوحدات:

الوحدات السكنية مطروحة في 3 مدن جديدة بأسعار تتراوح بين 12950 و15850 جنيها، بواقع:

- 409 وحدات سكنية في مدينة القاهرة الجديدة بسعر 15850 جنيها للمتر المربع.

- 223 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر بسعر 15500 جنيه للمتر المربع.

- 150 وحدة سكنية في مدينة دمياط الجديدة بسعر 12950 جنيها للمتر المربع.

• نظام السداد:

- عند التقدم للحجز يسدد 100 ألف جنيه جدية حجز، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة (لا تسترد).

- عند التعاقد يسدد 8% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.

- سداد مصاريف المرافق (غاز - كهرباء - مياه) متى أوصلتها الهيئة للوحدة.

- استكمال سداد ٢٠% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.

- سداد ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن تقدم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

ويمكنكم مطالعة كراسة الشروط للتعرف على أماكن الوحدات وتفاصيل الشروط المالية والعقارية وحالات وقواعد إلغاء التخصيص، وبيانات الوحدات المتاحة من هنا.

Booklet Gannah by Hanan Hamdeto on Scribd

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