السوداني يدعو للتعاون بين العراق وأوبك بلس للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى أهمية التعاون والشراكة بين العراق ومجموعة دول "أوبك بلس" بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

وشدد السوداني خلال اجتماعه مع نائب رئيس الحكومة وزير النفط خيان عبدالغني، ووكيل الوزارة علي معارج، "على أهمية الشراكة مع الدول المنتجة للنفط في مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما شدد على ضرورة "التزام العراق بما تم الإتفاق عليه في إطار المجموعة بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج وفق الجدول المحدّث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة البلدان المنتجة للنفط ، أوبك".

وذكر البيان أنه تم بحث خطط الحكومة في نموّ القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي، من خلال جولات التراخيص التي تم فيها التعاقد على استثمار العديد من الحقول النفطية والغازية، بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية.