شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خان يونس وشمال غزة

استشهد وأصيب، مساء اليوم السبت، مواطنون في قصف للاحتلال شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ومحيط مدرسة شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مناطق وتجمعات المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الجنوبية لمدينة غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور محمد عبيد رئيس قسم الجراحات الترميمية وجراحة العظام بمستشفى العودة تل الزعتر في جباليا، أثناء وجوده في مستشفى كمال عدوان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.