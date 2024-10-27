وزير فلسطيني: حالات شلل أطفال كثيرة في إسرائيل بسبب انتقال الفيروس من غزة

قال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، إن بلاده شهدت للمرة الأولى منذ 40 عامًا إصابة بمرض شلل الأطفال، وهي حالة لطفل عمره يقل عن 10 شهور، ولم تُتح له فرصة الحصول على التطعيم رغم أن التطعيم عبارة عن نقطتين في الفم.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين كانت تتميز دائمًا أنها متفوقة في مجال التطعيمات الصحية، ونسبة التطعيم كانت تزيد عن 99%، وكانت قد تخلصت من آخر حالة لشلل الأطفال في عام 1984.

وأشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عام 2004 أن فلسطين بأكملها خالية من الفيروس المسبب لشلل الأطفال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها الآن حالات كثيرة لشلل الأطفال.

ونوه بأن الفيروس تسلل إلى قطاع غزة عن طريق قوات الجيش الإسرائيلي، موضحا ما ساعد في انتشاره هو تدمير البنية التحتية بالكامل وانعدام المياه الآمنة للشرب.

وتابع: «مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وغير الصالحة للشرب، تطفو وتغرق كافة الأراضي والمدن والشوارع ومخيمات النزوح في قطاع غزة».