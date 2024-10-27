استعرضت النائبة إيفلين متى عضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب، أسباب تقدمها بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن الرقابة على الأسعار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «إحنا نواب شعب، وموجودين في الشارع وبنجيب طلبات بيوتنا بنفسنا.. كله يوم فيه زيادة في الأسعار».

وأضافت أنها تتلقى شكاوى من مواطنين في دائرتها الانتخابية من ارتفاع الأسعار، ليس فقط اللحوم والدواجن لكن أيضًا الخضراوات والفواكه.

وتابعت: «فيه حاجة غلط.. أنا مش عارفة مين بيراقب على الحاجات دي.. هي بتطلع من الأرض بالسعر ده؟.. هل الأرض اللي زرعتها والفلاح اللي زرعها بيبيعها بالسعر ده».

وأشارت إلى أن عملية نقل السلع من الفلاحين حتى الوصول إلى المستهلك تشهد تدرجًا وتفاوتًا في الأسعار، موضحة أن سعر البيض هو الآخر يسجل ارتفاعات مستمرة.



وكانت النائبة إيفلين متى قد تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.

وشددت إيفلين متى على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية لمواجهة جشع التجار وتطبيق القانون عليهم.

واعتبرت أن هذه الخطوات ضرورية لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المواطن الذي يعاني من غلاء المعيشة.