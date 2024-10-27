مهرجان المسرح العربي يسدل الستار على دورته الخامسة بإعلان الجوائز بمسرح أوبرا الإسكندرية

استضافت دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، الذي يحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز. ويُعد هذا المهرجان تابعًا لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد عصمت، مدير المهرجان.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم عن كواليس المهرجان، ثم كلمة ألقاها الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد. وتلتها كلمة الطالبة علا علاء، نائبة مدير المهرجان.

بعد ذلك، بدأت تكريمات المهرجان، وشملت المخرج مازن الغرباوي، والمؤلف أمين جمال. كما كُرّمت لجنة التحكيم، التي ضمت المخرج مراد منير رئيسًا، والفنان محسن منصور، والناقد جرجس شكري، والدكتور حمدي عطية. وتم تكريم أعضاء لجنة المشاهدة: الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور محمد الهجرسي، والفنان إسلام عبد الشفيع. كما شملت التكريمات مقدمي الورش: المؤلف ميشيل منير، الفنان سامح بسيوني، الدكتور جمال ياقوت، الدكتور علاء قوقة، والمهندس مصطفى حامد. بالإضافة إلى الكاتب الصحفي تامر طه، مدير المركز الإعلامي للمهرجان، وأعضاء الهيكل الإداري للمهرجان.

قدّم الحفل الطالب عبد الرحمن مصطفى والطالبة ملك الكردي، وأخرجه الفنان أحمد علاء علي. وأسدل المهرجان الستار بإعلان الجوائز التي جاءت كالتالي:

شهادات التميز:

تميز في تصميم الدعاية: نبيلة أحمد عن مأساة الحلاج.

تميز في الإضاءة: معاذ مدحت عن بعمل الإلياذة.

تميز في الموسيقى: شريف ياسر عن بعمل الإلياذة.

تميز في المكياج: آلاء سامي عن بعمل الإلياذة.

تميز في الأداء الجماعي: مأساة الحلاج.

تميز في التمثيل:

محمد خالد عن بعمل الإلياذة.

خالد عباس عن بعمل الإلياذة.

عبد الرحمن عثمان عن مأساة الحلاج.

بوسي جابر عن بينو.

أحمد إيهاب عن بينو.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة:

بينو



أفضل تأليف موسيقي:

يوسف حداد عن مأساة الحلاج



أفضل مكياج:

مارينا مجدي عن مأساة الحلاج



أفضل إضاءة:

أحمد علاء علي عن الشاهد



أفضل ملابس (مناصفة):

لورا عباس عن بعمل الإلياذة

عبير عصام عن مأساة الحلاج



أفضل ديكور (مناصفة):

أمجد ماجد عن بينو

لورا عباس عن بعمل الإلياذة



أفضل تأليف:

إيهاب جابر عن الشاهد



جوائز التمثيل (نساء):

المركز الثاني: ميرنا خطاب عن بينو

المركز الأول (مناصفة):

يارا حسام عن بعمل الإلياذة

ماريا أسامة عن بينو

جوائز التمثيل (رجال):

المركز الثاني (مناصفة):

أيمن شعبان عن بعمل الإلياذة

جاسر محمد عن بينو



المركز الأول: إسلام شوقي عن الشاهد



أفضل مخرج (مناصفة):

محمد خالد عن بعمل الإلياذة

عمر الشرنوبي عن الشاهد



أفضل عرض:

بعمل الإلياذة



وأشار تامر طه، مدير المركز الإعلامي للمهرجان، إلى أن محافظة الإسكندرية استضافت فعاليات المهرجان خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الجاري. وشهد المهرجان خمسة عروض مسرحية تنافست على جوائز الدورة الخامسة.

وأقيمت العروض وحفل الافتتاح في مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، بينما اختُتمت الدورة في دار أوبرا سيد درويش.

كما تضمّنت الفعاليات عددًا من الورش الفنية، وكرّم المهرجان هذا العام عددًا من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في عالم المسرح والفن.