إل جي للكيماويات الكورية الجنوبية تفتح مركز بحث وتطوير في ألمانيا

أعلنت شركة إل جي للكيماويات، الرائدة في صناعة المواد الكيميائية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد أنها افتتحت في ألمانيا ثالث مركز لها للبحث والتطوير في الخارج من أجل تطوير تقنيات صديقة للبيئة من الجيل القادم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مركز الابتكار الأوروبي، الواقع في فرانكفورت، سيركز على تطوير تقنيات تتعلق بالبطاريات القابلة للشحن من الجيل التالي، والمواد الكيميائية الحيوية وإعادة التدوير بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير المحلية، وفقا لما جاء في بيان الشركة.

وقال لي جونج-كو، كبير موظفي التكنولوجيا في إل جي للكيماويات ، في البيان:"ستعزز الشركة قدراتها في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بالتقنيات الصديقة للبيئة لتصل إلى مستوى اللاعبين العالميين من الطراز الأول، مع التركيز على استكشاف فرص العمل في مجالات البلاستيك الصديق للبيئة وإعادة تدوير البطاريات".

وتمتلك إل جي للكيماويات مركزين للبحث والتطوير في الولايات المتحدة، وهما مركز الابتكار في علوم الحياة في بوسطن الذي تم بناؤه في 2020، ومركز الابتكار في أمريكا الشمالية الذي تم بناؤه العام الماضي.