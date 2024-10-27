إسرائيل: أقارب قتلى هجوم 7 أكتوبر يقاطعون خطاب نتنياهو

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قاطع أقارب قتلى في هجوم السابع من أكتوبر، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم وفق التقويم العبري.

وقاطع أقارب القتلى نتنياهو بعد عدة دقائق من بدء خطابه وصرخ أحدهم مرددا "لقد قُتل والدي"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وتسببت المقاطعة بتوقف رئيس الوزراء عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس.

يأتي ذلك في وقت يضغط الشارع الإسرائيلي على نتنياهو من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة في غزة، في وقت يشهد حراكاً دبلوماسياً لمعاودة إطلاق المحادثات.