تداولت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد مقاطعة مجموعة من عائلات المحتجزين الإسرائيليين، خلال كلمته بحفل تأبين قتلى أحداث 7 أكتوبر.

وأظهرت اللقطات أحد أفراد العائلات وهو يصرخ بوجه نتنياهو معترضًا على تصريحاته، ويلوح بيده قائلًا: «لقد قُتل أبي».

فيما قرر البعض مقاطعة منتقدي نتنياهو بالقول: «عيب عليكم»، وصمت رئيس حكومة الاحتلال وانتظر حتى توقف الصراخ، ثم واصل كلمته.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «بلاده تخوض حربًا وجودية طويلة وصعبة»، مشيرًا إلى أنها «تدفع في الحرب أثمانا باهظة».

وزعم في كلمة، اليوم الأحد، أن رد بلاده على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، لا زال مستمرًا.

وأضاف: «تلقينا ضربة قوية قبل سنة ولكننا لم ننكسر، نعيد كتابة التاريخ ونرد بحرب وجود على 7 جبهات ضد إيران وأذرعها»، وفقًا لادعائه.

وتطرق بالحديث إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، زاعمًا أن «السلاح الجوي ضرب بقوة قدرة طهران على الدفاع عن نفسها».

وادعى أن «الضربة على إيران كانت قوية ودقيقة وحققت كل أهدافها»، مشيرًا إلى أن «سلاح الجو استهدف جميع المناطق في إيران»، بحسب مزاعمه.

وتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة على «التنسيق والمساعدة»، منوهًا أن الحرب التي تخوضها تل أبيب ليست ضد الشعب الإيراني بل نظامه.