الأهلي يعلن انضمام نجم الطائرة السابق معدا نفسيا بجهاز كولر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي انضمام عماد فاروق نجم الكرة السابق بالنادي للجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "حارس الأهلي" عبر قناة النادي: "عماد فاروق نجم الكرة الطائرة السابق سينضم للجهاز الفني لكولر وهو معد نفسي".

وأضاف: "جلست مع بعض المرشحين لهذا المنصب ومنهم عماد فاروق، لكن خبرة نجم الأهلي السابق كرياضي وأيضا في علم النفس والدكتوراه التي حصل عليها حسمت الأمر لصالحه".

وتابع: "كولر جلس مع عماد فاروق خلال الساعات الماضية وأعجب بشخصيته وقدراته وتم الاتفاق على انضمامه للجهاز الفني بعد مباراة العين الإماراتي".