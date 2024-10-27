البحرين تستضيف بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو

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وقع علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، مذكرة تفاهم مع الدكتورشونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، لاستضافة البحرين لبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو- بومسيه 2024، وبطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو 2024، المقرر تنظيمهما في 27-26 نوفمبر 2024 و29 نوفمبر 2024 على التوالي.

وجاء ذلك على هامش حضور الاتحاد الدولي للتايكواندو منافسات أكبر دورة ألعاب رياضية مدرسية، دورة الألعاب المدرسية الدولية في مملكة.

وبهذه المناسبة، أعرب علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، عن اعتزازه باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذه الفعاليات الرياضية العالمية.

كما أعرب عن شكره للاتحاد الدولي على ثقته واختيار مملكة البحرين لاستضافتها مما يعكس المكانة البارزة التي رسختها مملكة البحرين كمركز رياضي عالمي ووجهة رائدة للسياحة الرياضية وتعاون الاتحاد البحريني للتايكواندو.

وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية أهمية استضافة البحرين للبطولات البارالمبية كونها ركيزةً أساسيةً في مساعيها الحثيثة نحو المزيد من التطوير الشامل للقطاع الرياضي، وتعزيز ثقافةٍ مجتمعيةٍ شاملةٍ تحتضن جميع المواهب.

فهي لا تقتصر على تحفيز مشاركة الأفراد من مختلف القدرات في المجال الرياضي فحسب، بل تُرسّخ قيم التمكين والدعم لذوي العزيمة، مُثريّةً بذلك المشهد الرياضي المحلي والعالمي بقصص نجاح مُلهمة.

كما تلعب هذه الاستضافات العالمية دوراً هاماً في تطوير الكوادر البحرينية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والطبية المرتبطة بالقطاع الرياضي، مما يُسهم في تعزيز جهود خلق بيئةٍ حاضنةٍ للمواهب الرياضية بمختلف مجالاتها وفئاتها.

من جانبه، أشاد شونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بالتعاون الوثيق والمثمر مع اللجنة البارالمبية البحرينية، معرباً عن تقديره لجهود البحرين والتزامها كوجهة رياضية عالمية، ومنصة داعمة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم وإمكانياتهم.

وأكد على ثقة الاتحاد بقدرة مملكة على استضافة ناجحة لبطولة البحرين المفتوحة للباراتيكوندو وبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو-بومسيه 2024، والتي تٌعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في رياضة البارا تايكواندو- بومسيه.