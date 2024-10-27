الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بأوزبكستان

توجه الناخبون في أوزبكستان، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف أنحاد البلاد للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية تجرى منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل من العام الماضي.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 10717 مركزا في مختلف أنحاء البلاد أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويبلغ عدد المسجلين في قائمة الناخبين الإلكترونية الموحدة حوالي 20 مليون شخص. ومن بين هؤلاء، هناك حوالي مليونين خارج البلاد، بما في ذلك حوالي مليون في روسيا.

وقالت السلطات الانتخابية إن أكثر من 47% من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للتصويت يوم الاثنين، وفقا لوكالة رويترز.

ويتنافس في الانتخابات 875 مرشحا للمجلس التشريعي، حيث تم تسجيل 375 مرشحا عن طريق الأحزاب السياسية الخمسة المعترف بها، مع تسجيل 500 مرشح على مستوى الدوائر الانتخابية.

وبلغت نسبة المرشحات بلغت 44.7 % من إجمالي المرشحين، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه حتى الآن، ولأول مرة، يتم تقديم مرشحين بنسبة 100% من قبل الأحزاب، وفقا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية زين الدين نظامخوجايف

ولأول مرة، سيتم انتخاب النواب لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات وفقا لنظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب نصف النواب البالغ عددهم 150 نائبًا فقط عن طريق التصويت للأحزاب السياسية. وسيتم انتخاب المرشحين الـ 75 الآخرين بشكل فردي، وقد حدد قانون الانتخابات في أوزبكستان عتبة انتخابية بنسبة 7 % من الأصوات للحصول على تمثيل برلماني.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن 851 مراقبا دوليا يراقبون الانتخابات التشريعية لأوزبكستان، بما في ذلك ثلاث عشرة منظمة دولية، من ضمنها الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.

كما أن هناك 55 ألف مراقب من الأحزاب السياسية، وأكثر من 10 آلاف مراقب من هيئات الحكم الذاتي للمواطنين سوف يراقبون الانتخابات، كما تم اعتماد ما مجموعه 1068 ممثلا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويشارك وفد من البرلمان المصري في مراقبة سير العملية الانتخابية في أوزباكستان، حيث يتكون الوفد من فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وعبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق.