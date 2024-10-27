مصرع شخص إثر نشوب مشاجرة مع آخرين في منطقة العلاقي بأسوان

شهد طريق العلاقي بمحافظة أسوان نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مصرع شخص؛ إثر تعرضه للطعن في البطن باستخدام آلة حادة، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليتم نقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مصرع شخص بطعن في البطن بآلة حادة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، والجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة لضبط مرتكبي الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.