وزير الصحة الفلسطيني: لابد من فرض قرار أممي على إسرائيل لوقف العدوان

قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن «إنهاء الاحتلال أو العدوان أو الحرب على قطاع غزة، هي أولى أولويات للفلسطينيين، وهي بداية لإعادة البناء، لذلك يجب أن يتوقف العدوان الهمجي البربري فورا».

وأضاف أبو رمضان، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه «يجب على جميع الأمم والدول التي تنادي بحقوق الإنسان أن تقف وقفة واحدة، وتقف عند مسئولياتها»، مشددًا على أهمية فرض قرار أممي على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

وأكمل: «مجلس الأمن عليه أن يقف أمام مسئوليته، وأن يتخذ مثل هذا القرار، لأنه وحتى الآن وبعد أكثر من سنة عزفت المنظومة الدولية والأممية كاملة عن اتخاذ قرار ملزم، بينما نرى أن العديد من القرارات الملزمة اتخذت في أماكن مختلفة من العالم لوقف القتال، وهذا الموضع به نوع من الكيل بمكيالين الذي لا يقبل العقل البشري أو حقوق الإنسان».