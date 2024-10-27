تنظم دار العين للنشر اليوم، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "شروط الوردة" للكاتب مجدي القشاوي، ويناقش المجموعة الصحفي والإعلامي الكبير عمرو خفاجي، كما يشارك بالغناء المطرب الفنان مصطفي رزق، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، بمكتبة ديوان الزمالك.

وجاء على غلاف الكتاب:

"لا أعرف إن كان هو الذي قال لي: قلِّل قدرَ ما تستطيع من صداقاتك، من نساءٍ يفيض صدرك لهُنَّ بالوَجْد. لا تتزوَّج.. وإن فعلتَ لا تنجب أبناءً، وإن كان فطفلٌ واحدٌ لا اثنان. احرص على ألَّا تعرف أسماء زملاء عملك؛ مَنْ سيزوِّج ابنه قريبًا، ومَنْ تزوَّج عليها رَجُلها وتتكتَّم الخبر. اشترِ البقالة والخضار والفاكهة من باعة مختلفين.

ولا تحفظ وجوه عمال المخابز. لا تشرب أبدًا في مقهى واحد. وإيَّاك والإعجاب بضحكة طفل الجيران، أو طيبة جَدَّته. تأكَّد أن يكون قماش ستائرك ثقيلًا. وألَّا تدرب سمعك على الرَّهَافة.

سِرْ نحو مساحات لا تميِّز فيها صوتًا من صوت، ولا سُعالًا من سعال، ولا تنهيدةً من تنهيدة، وحتى لو خرج الأمر عن سيطرتك سُدَّ بيديك أُذنيك؛ تحديدًا، عن بكاء الأطفال. اسلك طُرقًا مختلفة لمشاويرك، ولا تَدَعِ الفرصة لذات الوجوه تقابلك على سلالم سكنك وصباحاتك.

حَاذِر من الاندماج مع بطلٍ أحببته في فيلم، قُمْ في المنتصف واصنع أصابع البطاطس. لا تُربِّ كلبًا جميلًا ولا قطةً رقيقة، مرِّر أصابعك على شعرهم بالشارع، لا تزرع أزهارًا ولا نباتاتٍ عطريَّة. الطائرُ جميلٌ جدًّا في سمائه، وأنت جميلٌ جدًّا في أرضك..

قال بيقينٍ كامل: سيقلُّ عددُ الموتى الذين ترى موتهم، سيقلُّ عدد مَنْ ينسحبون من عينيك. تهرب من أصماغٍ يتركها وراءَهم الراحلون وتنغرس فيها أقدامنا وأرواحنا، ولا تخرج منها أبدًا".