 جورجيا: بلادنا كانت ضحية عملية خاصة روسية في الانتخابات - بوابة الشروق
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جورجيا: بلادنا كانت ضحية عملية خاصة روسية في الانتخابات

تبليسي (جورجيا ) (أ ب )
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:00 م

قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم الأحد، إن بلادها كانت ضحية "عملية خاصة" روسية في الانتخابات.

 


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