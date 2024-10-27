جورجيا: بلادنا كانت ضحية عملية خاصة روسية في الانتخابات

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قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم الأحد، إن بلادها كانت ضحية "عملية خاصة" روسية في الانتخابات.