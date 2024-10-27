طوارئ في مستشفيات شمال تل أبيب بعد عملية الدهس

أفادت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية بأن مستشفيات شمال تل أبيب علقت العمليات "غير العاجلة" للتعامل مع مصابي "حادث الدهس"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل فريق إنقاذ للتعامل مع الحادث.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت بوقوع حادث دهس لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة للحافلات شمال تل أبيب، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن عدد من المصابين محاصرون تحت شاحنة هناك وهم في حالة خطيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك عشرات الجرحي حالة 15 منهم خطرة، مضيفة أنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الدهس.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص هناك، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن شهود عيان قولهم إن عددا كبيرا من المصابين في عملية الدهس جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصدر طبي أن 50 مصابا على الأقل تلقوا الإسعاف الأولي حتى اللحظة.