شهد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تنظيم ندوه عن تمكين المرأة فى كل المجالات بنطاق حى حدائق القبة، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.



وأشار فوزى، اليوم الأحد، خلال كلمته أن المرأة المصرية أيقونة الجمهورية الجديدة وأن تحديات التنمية والبناء تحتمان علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري.

ونوه بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في مخطط التنمية، مؤكدًا أن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك.

وقال إن مصر تعتبر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 مثمناً على دور المجلس القومي للمرأة في الوصول للسيدات المصريات في جميع الأحياء والمناطق الحضرية لتعميق الوعي بمفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة كما شارك فى الحضور الأستاذ حاتم محمود رئيس حى حدائق القبة وممثلين من سيدات المجتمع المدني.