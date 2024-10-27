‎وزير الصحة الفلسطينية: السلطة لديها خطط لليوم التالي للحرب على غزة

‎قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن السلطة لديها الخطط لليوم التالي للحرب على غزة وتعرف كل سم مربع من القطاع.

‎وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «أنا من مدينة غزة وأعرف كل شبر منها وأؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة فورا للبدء في عمليات الإغاثة الحقيقية وإعادة التأهيل وإعادة البناء».

وأشار إلى أن البشر كانوا أهم أهداف الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، مع توسع الاحتلال في استهداف الطواقم الطبية، موضحًا أن الثروة البشرية الفلسطينية أنشأت نظاما صحيا متفوقا في فلسطين.

‎وأكد أن العديد من الطواقم الطبية استشهدوا أثناء مداواة المرضى، والعديد منهم اعتقلوا وعذبوا وقتلوا في السجن وأجبروا على الرحيل والنزوح أكثر من مرة داخل وخارج قطاع غزة.

‎وتابع: «المستشفيات الدولية حتى تلك التي أنشئت في رفح الفلسطينية أصبحت لا تعمل بعد أن قامت إسرائيل بتدمير رفح وإجلاء أهلها منها، ولدينا الخطط الجاهزة لكي نستطيع بكفاءة وفاعلية بإنقاذ أهلنا».