مدرب سلة الأهلي: هدفنا التأهل لنهائيات بطولة إفريقيا للسلة‎ ‎

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي إن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد من جانب ‏اللاعبات قبل خوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، وأن الجميع لديهن طموحات كبيرة التأهل إلى الأدوار ‏النهائية‎.‎

وأوضح أن طموحاته كبيرة مع الفريق، ويتمنى قيادته للفوز في جميع البطولات، مؤكدا أن هذا الموسم مختلف، خاصة أن ‏البداية جاءت بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة التي تقام في السنغال الشهر المقبل، بالإضافة الي البطولات المحلية ‏التي سيشارك بها الفريق هذا الموسم‎.‎

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة؛ من أجل الفوز بكل البطولات، والتأهل إلي نهائيات ‏بطولة إفريقيا وتحقيق اللقب الإفريقي هذا الموسم رغم تواجد العديد من الأندية القوية في البطولة.‎

وأوضح أنه بمجرد توليه المهمة كان يعمل على تصعيد العناصر الشابة الواعدة من فريق الشابات مع المجموعة المتميزة، ‏التي يمتلكها الفريق الأول في الوقت الحالي؛ أملاً في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم.‏

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي لم يتأخروا عن دعم الجهاز الفني واللاعبات، وتم تلبية كافة متطلبات ‏الفريق للاستعداد للموسم الجاري‎.‎

وجه طارق خيري الشكر لجماهير الأهلي لدعمهم خلال الفترة الماضية وكان العامل الأقوى في حصد بطولات الموسم ‏الماضي، وتمنى المدير الفني استمرار الدعم لحصد البطولات هذا الموسم محليًا وإفريقيًا‎.‎