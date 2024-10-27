مدرب سلة الأهلي: هدفنا التأهل لنهائيات بطولة إفريقيا للسلة‎ ‎

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي إن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبات قبل خوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، وأن الجميع لديهن طموحات كبيرة التأهل إلى الأدوار النهائية.
وأوضح أن طموحاته كبيرة مع الفريق، ويتمنى قيادته للفوز في جميع البطولات، مؤكدا أن هذا الموسم مختلف، خاصة أن البداية جاءت بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة التي تقام في السنغال الشهر المقبل، بالإضافة الي البطولات المحلية التي سيشارك بها الفريق هذا الموسم.
وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة؛ من أجل الفوز بكل البطولات، والتأهل إلي نهائيات بطولة إفريقيا وتحقيق اللقب الإفريقي هذا الموسم رغم تواجد العديد من الأندية القوية في البطولة.
وأوضح أنه بمجرد توليه المهمة كان يعمل على تصعيد العناصر الشابة الواعدة من فريق الشابات مع المجموعة المتميزة، التي يمتلكها الفريق الأول في الوقت الحالي؛ أملاً في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم.
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي لم يتأخروا عن دعم الجهاز الفني واللاعبات، وتم تلبية كافة متطلبات الفريق للاستعداد للموسم الجاري.
وجه طارق خيري الشكر لجماهير الأهلي لدعمهم خلال الفترة الماضية وكان العامل الأقوى في حصد بطولات الموسم الماضي، وتمنى المدير الفني استمرار الدعم لحصد البطولات هذا الموسم محليًا وإفريقيًا.