أنباء عن حادث دهس جديد عند حاجز حزما شمال القدس

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تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنباء أولية عن حادثة دهس جديدة عند حاجز حزما شمال القدس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإطلاق النار على سائق حاول تنفيذ عملية دهس عند حاجز حزما العسكري شمال القدس.

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن هيئة البث الإسرائيلية تأكيدها عدم وقوع إصابات حتى الآن بحادث الدهس.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، أن حادث دهس شمال تل أبيب خلف عشرات المصابين، بينهم 10 إصابات «خطيرة».

وقالت إن الحادث وقع جراء اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب قاعدة «جليلوت» العسكرية وسط إسرائيل.

وأضافت الشرطة أن «الظروف المحيطة بالحادث، في الوقت الراهن، ما زالت قيد التحقيق».