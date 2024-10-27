وزير الخارجية الإيراني يتهم واشنطن بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «طهران تراقب عن كثب التحركات العسكرية للصهاينة والولايات المتحدة في المنطقة، وتعتبر واشنطن شريكة في العدوان الإسرائيلي الأخير على بلاده».

ونقلت وكالة «مهر» عن عراقجي، قوله خلال اتصال هاتفي مع التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد: «حصلت قواتنا المسلحة على تقييم جيد وكانت قادرة على التنبؤ بالعدوان الصهيوني في الوقت المناسب. كما كانت هناك بوادر لهذا الهجوم في علاقاتنا السياسية، وواجهت قواتنا المسلحة هذا الهجوم بكل جهوزية».

وذكر أن «واشنطن شريكة بجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، لأنها تتم بأسلحة الولايات المتحدة وبدعمها السياسي».

وأشار إلى أن «طهران طالبت باجتماع لمجلس الأمن، رغم عدم أملها في تحقيقه لنتيجة؛ بسبب مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الاجتماع سيكون فرصة مناسبة لإدانة العدوان الإسرائيلي على إيران.

ولفت إلى أن «بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية لحشد إجماع دولي ضد الكيان واعتداءاته»

وبخصوص رحلاته إلى دول المنطقة، أضاف عراقجي: «بالإضافة إلى الاستعدادات العسكرية والقتالية، التي تكون ضرورية ولها دور حاسم، يمكن لنشاطنا السياسي ودبلوماسيتنا أيضًا أن تخلق ردعًا سياسيًا. وهذا ما فعلناه في الماضي من خلال السفر إلى دول المنطقة وتفهيم أصدقائنا وتعريفهم بحقيقة هذا الصراع والأحداث التي قد تنتظره».

واستطرد: «أيضًا، من خلال فتح القنوات الدبلوماسية للتشاور، استخدمنا وساعدنا أيضًا على سماع صوت واحد ضد الحرب وزيادة التوتر والصراع من المنطقة وخارجها وبطريقة ما، أنشأنا ردعاً سياسياً، تمكن، إلى جانب ردعنا العسكري، من الحد من نطاق هذا التوتر وتقليله».