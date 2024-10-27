جوتيريش: محنة المدنيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يزال يواجه رفضا من إسرائيل باستثناءات قليلة.

وقال جوتيريش، في بيان له، إن "محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق"، مشيرا إلى أن "تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر".

وأكد أن "الدمار الواسع والحرمان بسبب العمليات الإسرائيلية بشمال غزة يجعلان الحياة غير محتملة للفلسطينيين"، معربا عن صدمته لمستويات القتل والدمار الهائلة في شمال غزة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.