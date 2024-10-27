مدير صحة غزة: الاحتلال اعتقل 40 من الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان

قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 40 فردا من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، قبل أن تطلق سراح 10 منهم، ويبقى30 فردا رهن الاعتقال حتى اللحظة في مكان مجهول.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «التلفزيون العربي»، أنه لم يتبق في المستشفى سوى ثلاثة أطباء فقط، بمن فيهم مدير المستشفى، مشيرا إلى أن هناك 150 مريضًا في المستشفى، من بينهم أطفال في قسم الحضانة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحرق محطة الأكسجين الوحيدة في المستشفى، بالإضافة إلى تدمير المولدات الكهربائية، وساحة المستشفى وبعض الممرات الداخلية.

وأشار إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بحق سكان شمال غزة، موضحا أن الأهالي يستغيثون دون أن تتمكن سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني من الوصول إليهم، مؤكدا أن جيش الاحتلال يطلق النار على أي شخص أو مركبة تتحرك.

ولفت أن الأهالي أفادوا بتدمير عمارة سكنية كانت تأوي 4 عائلات يزيد عدد أفرادها عن 40 شخصا استشهدوا جميعا، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر إبادة جماعية في جميع أنحاء شمال غزة.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 150 شهيدا خلال اليومين الماضيين بعد إجبار المقيمين في مراكز الإيواء على النزوح واستهدافهم بتجاه بيت لاهيا، مضيفا أن الاحتلال يقصف أي منزل تضاء فيه أي شمعة ليلا بشمال غزة ويقتل من بداخله.