 منى زكي تشارك في جلسة نقاشية بمهرجان البحرين السينمائي - بوابة الشروق
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منى زكي تشارك في جلسة نقاشية بمهرجان البحرين السينمائي

إسراء زكريا
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:21 ص

تشارك الفنانة منى زكي في جلسة نقاشية بعنوان "المرأة في صناعة السينما"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحرين السينمائي، المقرر انعقادها في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.

ويشارك في الجلسة أيضا، التي تديرها الإعلامية البحرينية بروين حبيب، كل من: الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والسيناريست البحرينية الشيخة سهى آل خليفة.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان البحرين السينمائي تقام تحت شعار: "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها"، والذي يعكس بدوره أهمية دور المرأة في تطوير المشهد السينمائي، مما يصب في خدمة قضاياها بشكل عام، وفي تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في عيون العالم.

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