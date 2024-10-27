قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد اعتمادا كليًا على الولايات المتحدة في مجالات الاستخبارات والمراقبة والرادارات، موضحا أن ضربها لإيران من المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في العراق يوضح حجمها ووزنها الحقيقي.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، الاحتلال بابتلاع التهديدات الكبيرة التي أطلقها وزير الحرب غالانت تجاه إيران التي زعمت فيها أنها ستوجه ضربات ساحقة، قائلا إن إسرائيل لا تستطيع أية توجيه ضربات إلى المفاعل النووي الإيراني دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد أن «هذا هو حجم الاحتلال الحقيقي»، مشيرا إلى أن العربدة التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة وخلال الأسبوع الأول في لبنان هي عربدة على المدنيين؛ لأن حجم إسرائيل الحقيقي محدود وتعتمد اعتمادا كاملا على مساعدة الولايات المتحدة.

ودعا حكومة الاحتلال إلى التوقف عن التبجح في إطلاق التصريحات المغرورة بأنها ستغير خريطة الشرق الأوسط؛ لأن هذا ليس حجمها الحقيقي.

وأضاف أن إيران دعمت المقاومة الفلسطينية ووقفت إلى جانبها ولم تتخل عن القضية الفلسطينية في الأوقات الصعبة، رغم كل الحصار الذي تعرضت له، مشددا أن القضية الفلسطينية مسيرة شعب وأمة؛ وليست مرتبطة بتحييد الدور الإيراني أو إضعاف المقاومة.