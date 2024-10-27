ناشط يقطع خطاب انتخابي لهاريس للمطالبة بوقف الحرب على غزة

طالب نشاط أمريكي خلال كلمة للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس في مؤتمر انتخابي بولاية ميشيجان، بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لترد هاريس بأنه يجب وقف الحرب.

وتأتي مقاطعة خطاب هاريس، استمرارا لفعاليات احتجاجية أخرى أقدم عليها نشطاء يؤيدون القضية الفلسطينية صاحبتها طوال حملتها الانتخابية في العديد من الولايات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء المساعدات العسكرية والمادية لإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42924 فلسطينيا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.