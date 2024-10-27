قال محمد فؤاد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الجانب الديني والاجتماعي، بالإضافة إلى ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، له تأثير كبير على حالات الطلاق بين الأزواج.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل ملحوظ حتى مع أبسط الخلافات، مشيرًا إلى أن بعض حالات الطلاق وقعت بعد أسبوع فقط من الزواج.

وأشار فؤاد إلى أن نظرة المجتمع تجاه المطلقات تغيرت؛ فبعد أن كانت سلبية في الماضي، أصبح الأمر أكثر تقبلًا في الوقت الحالي.

وذكر أن أغرب حالة طلاق صادفها كانت لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، طلبت الخلع بغرض الحصول على المعاش.

وأكد المحامي أن المشكلات المادية ليست دائمًا السبب الأساسي للطلاق، بل توجد أسباب نفسية واختلافات شخصية بين الزوجين تؤدي أحيانًا إلى انهيار العلاقة الزوجية.