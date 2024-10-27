الهند تدعو إلى ضبط النفس في غرب آسيا بعد هجمات إسرائيل على إيران

أعربت الهند يوم السبت عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأوضاع في غرب آسيا وحثت جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس.

وجاءت دعوة نيودلهي لضبط النفس بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران في وقت مبكر من يوم السبت ردا على وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران على تل أبيب بداية الشهر الجاري.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان على موقعها الرسمي:"إننا قلقون بشدة من التصعيد المتطور في غرب آسيا وتأثيراته على السلام والاستقرار في المنطقة وما بعدها. نكرر دعوتنا لجميع المعنيين لممارسة ضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية".

وأضافت الوزارة أن "الأعمال العدائية المستمرة لا تفيد أحدا، في الوقت الذي يستمر فيه احتجاز الأبرياء ومعاناة السكان المدنيين"