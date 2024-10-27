مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة

قال محمود الهباش، مساعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الأخير عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تمنعه بسبب الأعمال العدائية المستمرة هناك.

وأضاف الهباش في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، على هامش قمة «بريكس» التي عقدت في قازان بروسيا: «لا يزال الرئيس الفلسطيني عازما على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، لكن إسرائيل تمنع هذه الخطوة، التي تشن حربًا وحشية على كل شبر من قطاع غزة».

وقرر الرئيس الفلسطيني شهر أغسطس الماضي، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن «149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل»، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.

وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي «القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية»، مشيرا إلى أن «غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.