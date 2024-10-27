كشف الفنان نادر أبو الليف، عن تصالحه مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بعد عتابه له بخصوص عدم سؤال النقابة عنه خلال فترة حريق منزله.

وقال أبو الليف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "أنا ومصطفى كامل اتصالحنا".

وتابع: "هو كلمني بعد عتابي على النقابة، وعبرت له عن استيائي لأن محدش فيهم سأل عليا وقت الحريق".

وأضاف: "عاتبت مصطفى كامل وبعت له فيديو الحريق، وقولتله إزاي نقابة الموسيقيين نقابتي، موقفتش جنبي في أزمتي، وبعدها لاقيت كل الأعضاء كلموني".