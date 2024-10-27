تأخير الساعة في أوروبا مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وسيجري تأخير الساعة عند الثالثة من صباح اليوم الأحد لتصبح الثانية صباحا. وسيبدأ العمل بالتوقيت الطبيعي، المعروف أيضا بالتوقيت الشتوي، حتى 30 مارس 2025.

وتهدف هذه التغييرات إلى الاستفادة بشكل أفضل من فترات ضوء النهار خلال الأيام القصيرة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وتأتي الإشارة لتغيير الساعة تلقائيا في ألمانيا من المعهد الاتحادي للفيزياء والمترولوجيا (بي تي بي) في مدينة براونشفايج في شمالي البلاد.

ويضمن خبراء المعهد أن الساعات المعتمدة على الراديو، وساعات المحطات، والعديد من الساعات الصناعية تستقبل الإشارة عبر مرسل طويل الموجة يسمى (دي سي إف 77 ) في مينفلينجن بالقرب من فرانكفورت.

وقال ديرك بييستر، رئيس مجموعة عمل تعديل الوقت في الهيئة في سكسونيا السفلى، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كل شيء يجب أن يسير كالمعتاد، نحن مستعدون جيدا".