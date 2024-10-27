مصادر في حماس لقناة الشرق: معيار قبول أي صفقة يبدأ من وقف الحرب

قالت مصادر في حركة حماس لقناة «الشرق»، اليوم الأحد، إن «الحركة ستقترح على الوسطاء في مباحثات الدوحة صفقة شاملة توقف الحرب بصورة فورية».

وأضافت أن «مقترح الحركة في مفاوضات الدوحة ينظم الانسحاب الإسرائيلي، بالتزامن مع تبادل أسرى يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة».

وأشارت إلى أن «الحركة تُفضل صفقة شاملة تُجرى على مرحلة واحدة تنهي الحرب مرة واحدة وإلى الأبد».

وأكدت أن «الحركة لن ترفض أفكارًا أخرى قد يقدمها الوسطاء، لكن معيار القبول بالنسبة لها يبدأ من وقف الحرب».

وجددت المصادر رفض حماس للأفكار الإسرائيلية السابقة، مثل إبعاد قادة الحركة خارج غزة.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد مباحثات، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي مؤتمر صحفي مشترك الخميس بالدوحة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -الذي كان في زيارة إلى المنطقة- أن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ستستأنف في الدوحة.

وقال بلينكن إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 مايو الماضي لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف «أطر جديدة» للسعي إلى الإفراج عن المحتجزين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن برنيع سيناقش مع مختلف الأطراف في الدوحة «الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات».