توجت الصينية شينج كينوين ببطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، في طوكيو، بفوزها على الأمريكية صوفيا كينين 7/6 و6/3، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، لتحجز مقعدها في البطولة الختامية لموسم المحترفات.

وحسمت كينوين، المصنفة السابعة على العالم، والتي توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، الفوز بالمباراة عقب ساعة و52 دقيقة من اللعب، بعدما تفوقت على كينين، المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة في 2020.

وهذا اللقب هو الثالث لكينوين (22 عاما)، خلال هذا العام، والأول على الملاعب الصلبة، منذ فوزها ببطولة قوانجتشو العام الماضي.

ومنذ بطولة ويمبلدون الأخيرة، فازت كينوين بـ28 مباراة، وخسرت في 4 فقط.. ومن بين هذه المواجهات، 12 انتصارا وهزيمتين، في جولة الرابطة بقارة آسيا.

في المقابل، كان هذا أفضل أداء لكينين (25 عاما)، في الموسم الحالي.

وكانت كينين قد احتلت المركز الرابع عالميا، في وقت سابق، لكن بسبب سلسلة من الإصابات، تراجعت للمركز الـ155.

وتنطلق منافسات البطولة الختامية لموسم المحترفات، في العاصمة السعودية الرياض، يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.