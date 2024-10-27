أجاب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، على التساؤل حول قدرة المقاومة على مواصلة القتال ضد الاحتلال بعد مرور أكثر من عام، قائلا إن هذا السؤال طرح بعد شهر واحد من الحرب، واتضح أن الشعب الفلسطيني يقاتل حتى الآن بعد مرور أكثر من عام.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، ليل السبت، إلى مواصلة المقاومة قتالها في شمال غزة رغم كل المجازر التي يرتكبها الاحتلال، قائلا: «بالنسبة لنا ليس لدينا خيار، لا يمكن أن نستلم ونخضع لشروط إسرائيل التي تريد الاستسلام الكامل للمقاومة، نحن ليس أمامنا خيار إلا أن نواجه ونقاوم».

وأكد أن المقاومة الفلسطينية - رغم الحصار والتجويع - تدبر أمورها، وتنفذ عملياتها يوميا وتبثها بالصوت والصورة وكأنها في اليوم الأول من القتال، مجددا التأكيد أن المقاومة والشعب الفلسطيني لن يستسلما.

وأشار إلى بعض الدول العربية تصنف المقاومة الفلسطينية كحركات إرهابية عكس موقف الشعوب العربية المحبة لفلسطين، والتي تتعلق قلوبها بمسرى نبيها عليه الصلاة السلام .

وأكد أن أي شعب آخر لو وضع تحت الاحتلال لقاتل كما يقاتل الشعب الفلسطيني؛ دفاعا عن أرضه وتاريخه وحضارته ودينه وثقافته، مضيفا أن أداء المقاومة سيلعب دورا كبيرا في التعجيل بإنهاء العدوان الإسرائيلي والجرائم في قطاع غزة.