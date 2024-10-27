رفع مستوى النظافة وصيانة المرافق العامة في رأس البر استعدادا للموسم الشتوي

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط، عن انطلاق حملات مكبرة بمنطقة الامتداد العمراني، للعمل على رفع وتجريف الرمال ضمن خطة الاستعداد لموسم شتاء 2025 ميلادية.

وأوضح اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية برأس البر، عن اطلاق حملة جديدة على بلاج رأس البر، لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الرمال بالمناطق المنخفضة، مع رفع مستوى النظافة، وأيضا رفع كفاءة جميع مناطق المدينة، وذلك تزامنا مع استمرار حملات رفع المخلفات والقمامة، وكنس الرمال بشوارع رأس البر، بجانب تنفيذ الورش الفنية، لأعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية اللازمة لبعض المهمات والمعدات والمنشآت الخاصة بالوحدة.

وأكد المهندس علي البيومي، نائب رئيس المدينة، على تواصل الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها المكثفة ، حيث قام قسم الإنارة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها، بالإضافة إلى صيانة الكشافات والكابلات واستبدال الأجزاء التالفة في شوارع المدينة، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوحدة المحلية لإجراء الصيانة الدورية المطلوبة لكل الخدمات والمرافق العامة في المدينة، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين استعدادًا لموسم الشتاء.