قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأجيل "يوم التجنيد" بمركز تل شومير قرب تل أبيب، وحظر تمركز قواته داخل قواعدها العسكرية للحيلولة دون وجود تجمعات كبيرة للجنود، تحسبا لرد محتمل من طهران على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران أمس.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "قرر الجيش الإسرائيلي تقليص عدد الجنود في القواعد ومنع التجمعات الكبيرة للجنود داخلها، بما في ذلك قاعات الطعام، من أجل تقليل خطر رد إيران أو وكلائها على الهجوم الإسرائيلي"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "في الوقت نفسه، تقرر في الجيش الإسرائيلي عدم إقامة يوم التجنيد في مركز التجنيد (في تل شومير قرب تل أبيب) اليوم بسبب حالة التأهب، وتأجيله إلى يوم آخر من الأسبوع، منعا لتجمع مئات المجندين وعائلاتهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قرار تقليص التجمعات ليس جديدا في الجيش الإسرائيلي وتم انتهاجه على مدار العام".

وأضافت: "الآن اشتدت حدة الأمر بعد كارثة الطائرة بدون طيار (الدرون) التي ضربت غرفة الطعام في قاعدة التجنيد بلواء جولاني في بلدة بنيامينا، والتي قُتل فيها 4 جنود وجُرح نحو 60، في ظل انتقادات بتمركز مئات الجنود في مبنى واحد".

وفي 13 أكتوبر الجاري، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب نحو 60 بجروح، بعد ضرب طائرة درون لـ"حزب الله" قاعدة تدريب عسكرية للواء "جولاني" بالقرب من بنيامينا جنوب مدينة حيفا.

وفجر أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح لمحاولات مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان للجيش الإيراني.