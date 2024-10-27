وفاة مهاجر أثناء محاولته عبور القنال الإنجليزي

لقي رجل هندي (40 عاما) حتفه صباح اليوم الأحد، في شمال فرنسا بعد تفريغ الهواء من القارب المطاطي الذي استقله هو ومهاجرون آخرون لعبور القنال الإنجليزي، حسبما أفادت السلطات الفرنسية في بيان لها.

وأثبت هذا العام أنه الأكثر دموية بالنسبة لمحاولات عبور المهاجرين على متن قوارب صغيرة منذ أن بدأت الأعداد في الارتفاع في عام 2018، وفقا للمقاطعة البحرية التي تشرف على المياه الفرنسية في القنال.

ورفعت وفاة الرجل اليوم الأحد، حصيلة هذا العام حتى الآن إلى 56 قتيلا.

وفي حوالي الساعة 0530 صباحا بالتوقيت المحلي، انطلقت مجموعة من المهاجرين على متن قاربهم الصغير قبالة بلدة تاردينجن، على مسافة حوالي 15 ميلا (25 كيلومترا) غرب مدينة كاليه.

وقال البيان إن القارب الذي "بدا في حالة سيئة للغاية" تعرض لتفريغ الهواء منه فور مغادرته".

وأضاف: "عاد المهاجرون نحو الشاطئ سباحة، ولكن لم يكن الجميع مجهزين بسترات نجاة".

وقال البيان إن الرجل الهندي أصيب بسكتة قلبية. وإن الشرطة حاولت إنعاش قلبه على الشاطئ عن طريق التدليك، لكنها أخفقت في ذلك وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة.

يشار إلى أن هذه مجرد محاولة واحدة من محاولات عديدة قام بها مهاجرون لعبور القنال منذ تحسن الطقس يوم الاثنين الماضي.

وسجلت السلطات المحلية 57 محاولة منذ ذلك الحين، وأوقفت سلطات إنفاذ القانون 32 منها.