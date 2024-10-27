ناخبو بلغاريا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في انتخابات برلمانية جديدة

يتوجه الناخبون في بلغاريا في وقت لاحق اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للمرة السابعة خلال ثلاث سنوات ونصف.

وأصبحت الانتخابات البرلمانية المبكرة في هذا البلد الأوروبي ضرورية وذلك نظرا لعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في 9 يونيو/حزيران الماضي.

وتشير الاستطلاعات إلى أنه من المرجح أن يظهر تحالف وسط-اليمين الموالي للغرب، الذي يضم حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية، كأكبر قوة من انتخابات يوم الأحد. ومع ذلك، من المتوقع ألا يتمكنوا من تحقيق أغلبية مطلقة.

ومن المتوقع أن يظل البرلمان البلغاري مفتتا. وظهرت أحزاب جديدة تشارك في الانتخابات.

ومن المتوقع أن تدخل على الأقل سبع قوى سياسية البرلمان بعد انتخابات اليوم الأحد. ومن المتوقع أيضا أن يكون تشكيل الائتلافات صعبا بعد هذه الانتخابات كما كان الحال بعد الانتخابات السابقة.