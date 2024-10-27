تعليم الجيزة تعدل جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي

عدلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي، وذلك بعد صدور الجدول في شكله الأول بوضع امتحان مادة الرياضيات على يومين، جبر وإحصاء يوم الاثنين، والهندسة يوم الثلاثاء، وهو النظام القديم المتبع في تدريس مادة الرياضيات.

ومع وصول تطوير المناهج للصف الأول الإعدادي هذا العام، يدرس الطلاب مادة الرياضيات كمادة واحدة، وأعلنت المديرية التعليمية الجدول الجديد بأداء الطلاب امتحان الرياضيات غدا الاثنين.

وتعقد المدارس اليوم امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل للطلاب من الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، ويؤدي الطلاب الامتحان في منهج شهر أكتوبر، وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات تم وضعها من خلال الموجه الأول للمادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد لجميع المدارس (الحكومي والرسمي للغات والخاص)، ويقوم الموجه بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها علي المدارس، حيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج امتحان للمادة داخل الفصل الواحد.