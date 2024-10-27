 فنان أرجنتيني يطلق أغنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2024 3:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فنان أرجنتيني يطلق أغنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وفا
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 2:55 ص

أطلقت الحركة الثقافية الأرجنتينية "حالة تأهب"، بالتعاون مع الفيدرالية الفلسطينية الأرجنتينية، وجمعية التضامن الأرجنتينية مع الشعب الفلسطيني، وبدعم من سفارة دولة فلسطين، أغنية "تانغو من أجل فلسطين Tango por Palestina" للفنان الأرجنتيني هوجو بونسي Hugo Ponce.

وقال بونسي: "مطالبنا واضحة ولا تقبل التأويل: يجب على دولة الإحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال لوقف إطلاق النار الذي تطالب به الأمم المتحدة".

وأضاف أن "(تانغو من أجل فلسطين) أكثر من مجرد أغنية، هي صرخة أو تجسيد للألم والجمال والأمل، بل هي إدانة تصرخ ضد الرعب والإبادة الجماعية".

ووجه الفنان بونسي، التحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرض وطنه، وقال: "تحية وعناق، أخوي أرجنتيني، للشجاعة التي تنبثق كل يوم بين أشجار الزيتون القديمة والمتجذرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك