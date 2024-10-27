صلاح في مواجهة صعبة مع ليفربول ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي

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يقود محمد صلاح فريقه ليفربول في مباراة ضد أرسنال خصمه الصعب في قمّة المرحلة التاسعة في الدوري الإنجليزي الأحد، والتي ستكون المواجهة اختبارا جديدا لفريق الإسباني ميكل أرتيتا مدرب المدفعجية.

وسقط آرسنال في فخ الخسارة المفاجئة أمام بورنموث بهدفين من دون رد الأسبوع الماضي، ليتراجع الفريق اللندني إلى المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر و3 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

ويحتاج أرسنال إلى نتيجة إيجابية أمام ليفربول الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرنه سلوت.

في المقابل، يبدو ليفربول في أفضل أحواله، إذ يعمل سلوت بهدوء ومن دون الكثير من الأضواء وبنجاح.

حقق فريقه 11 انتصارا من 12 مباراة في مختلف المسابقات، وهو يقدّم أداء رائعا بقيادة هدافه المصري محمد صلاح (5 أهداف)، لكن الفوز على أرسنال سيكون بمثابة إعلان واضح بقدرته على المنافسة بشكل جدّي على اللقب.