نتنياهو: الهجوم على إيران كان دقيقا وقويا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الاسرائيلي على إيران كان "دقيقا وقويا"، في وقت يدرس فيه القادة الإيرانيون القيام برد محتمل.

وأفاد نتنياهو في تصريحات له خلال مراسم تأبين أقيمت على جبل هرتزل في القدس، اليوم الأحد، لضحايا الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إن الهجوم "حقق كل أهدافه".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده تخوض صراعا وجوديا ضد ما وصفه بـ"محور الشر" الذي تقوده إيران، مؤكدا أن أعداء إسرائيل يجب أن يدفعوا "ثمنا باهظا جدا". وقال إن إيران هاجمت إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية في مطلع الشهر. وأضاف أن "هذا الهجوم فشل".

وقال إن إسرائيل ردت بعد ذلك، كما تم الاعلان عنه خلال الساعات الأولى من يوم أمس السبت.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت العديد من المواقع في إيران. وقال نتنياهو: "ألحقنا أضرارا بالغة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، بالإضافة إلى قدرتها على تصنيع الصواريخ الموجهة إلينا". ووجه الشكر للولايات المتحدة على "تنسيقها ودعمها الوثيقين".

كما خاطب نتنياهو الشعب الإيراني بصورة مباشرة، حيث قال: "معركتنا ليست معكم، ولكن مع النظام الاستبدادي الذي يضطهدكم ويهدد المنطقة بأسرها".

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا لبحث شن رد على الهجوم الإسرائيلي.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى اتباع نهج مدروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن خامنئي قوله، اليوم الأحد، خلال فعالية في العاصمة طهران، إن "الأمر يعود للسلطات لتحديد كيفية إيصال قوة وإرادة الشعب الإيراني إلي (إسرائيل)."

وأضاف المرشد الأعلى، البالغ من العمر 85 عاما، أن "ما يجب القيام به هو ما يصب في مصلحة هذا الشعب وهذا البلد."