عصابة من القراصنة تتجسس على رئيسة الوزراء ميلوني وإيطاليين بارزين

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حدد مكتب المدعي العام الإيطالي، مزيدا من القراصنة المشتبه بهم اليوم الأحد، حيث أصبح مدى تسرب بيانات بالغة الأهمية أكثر وضوحا.

ومن بين المتضررين من تلك التسريبات حتى الآن ساسة بارزون مثل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وكبار المديرين وشخصيات بارزة أخرى.

وبحسب مكتب المدعي العام في ميلانو، يخضع الآن نحو 60 مشتبها بهم للتحقيق، وتم اعتقال ستة منهم.

كما تردد أيضا تورط ألمافيا في القضية.

وكشف المحققون أن المجموعة تمكنت من الوصول إلى عدة آلاف من سجلات البيانات السرية، ومن بينها المستندات البنكية والضريبية.

وإضافة إلى ذلك، تردد أنه تم إنشاء ملفات بتحركات الضحايا في عدة حالات بمساعدة هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان.

وبحسب النتائج السابقة، تم استغلال قواعد البيانات الرئيسية للشرطة والسلطات المالية والصحية لهذا الغرض. وتردد أن رئيس العصابة هو ضابط شرطة سابق محتجز الآن.

وقبل أسبوعين، تبين أن حساب ميلوني البنكي تم اختراقه أيضا.

وحامت الشكوك حول موظف بنك من مدينة باري بجنوب إيطاليا، تم فصله منذ فترة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أريانا شقيقة ميلوني وشريكها السابق أندريا جيامبرونو، كانا من بين من تعرضوا للتجسس عليهم.