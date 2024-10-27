فرض حظر تجول في جزيرة جوادلوب الفرنسية الكاريبية

فرضت حكومة جزيرة جوادلوب الفرنسية الكاريبية حظر تجول يوم السبت، بعد أن تسبب إضراب للعمال في ترك 370 ألف شخص في الظلام لمدة تقارب 24 ساعة.

وجاء في بيان للحكومة أن حظر التجول سيستمر من الساعة 10 من مساء يوم السبت حتى الساعة 5 من صباح اليوم الأحد و"يهدف إلى ضمان سلامة الجميع، وحماية الممتلكات والهدوء العام". وأشارت إلى أنه اعتبارا من صباح السبت، تم اعادة الكهرباء إلى 160 ألف شخص.

ولا يزال العمل جاريا لإعادة الكهرباء إلى 70 ألف شخص آخرين، لكن الخدمات ذات الأولوية مثل المستشفيات تم إعادة توصيل الكهرباء إليها أو هي في المراحل النهائية لاستعادة الطاقة، حسبما ذكرت الحكومة.

وكانت حكومة جوادلوب قد قالت يوم الجمعة إن العمال اقتحموا غرفة التحكم في محطة الطاقة الوحيدة في الجزيرة، مما دفع الشرطة للتوجه إلى الموقع لتأمينه.