ناصر أبو بكر: سنبذل قصارى الجهود لإبقاء صوت فلسطين عاليا داخل أروقة البرلمان العربي

أكد عضو البرلمان العربي ناصر أبو بكر، أن أولوياتنا هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا الأمة العربية بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وقال أبو بكر في تصريح لـ"وفا" على هامش أعمال اجتماعات البرلمان العربي، والتي انطلقت بالقاهرة، "أديت اليمين الدستورية اليوم، بصفتي عضوا في البرلمان العربي، وممثلا للمجلس الوطني الفلسطيني"، مؤكدا سنبذل قصارى جهودنا لإبقاء صوت فلسطين عاليا داخل أروقة البرلمان العربي.

وأكد ضرورة استمرار البرلمان العربي بسياساته الواضحة لدعم القضية الفلسطينية وطرحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وصولا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وعودة اللاجئين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضاف أبو بكر، أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب وقوف أبناء الأمة العربية وصوت عربي عاجل وقوي لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، وضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا، موضحا أن فلسطين تواجه اليوم حرب شاملة.